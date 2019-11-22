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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОЛИЦЫ ПРЕДЛОЖАТ РАБОТУ НА МИНИ-ЯРМАРКАХ ВАКАНСИЙ
09:26 03.12.2019
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий запланирована на 3 декабря в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители ООО «Флайзис», филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод», ООО «ПрофРезервГрупп», РУП «Главный расчетный информационный центр» Белорусской железной дороги».
4 декабря на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я.Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ООО «Профрезервгрупп».
5 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей ООО «ПрофРезервГрупп», Республиканского государственного училища олимпийского резерва.
Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.
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