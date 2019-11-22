Три мини-ярмарки вакансий пройдут в столице на этой неделе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, первая мини-ярмарка вакансий запланирована на 3 декабря в отделе обслуживания граждан № 2 (пр. Любимова, 14). В ней примут участие представители ООО «Флайзис», филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод», ООО «ПрофРезервГрупп», РУП «Главный расчетный информационный центр» Белорусской железной дороги».

4 декабря на мини-ярмарке в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я.Коласа, 69) о своих вакансиях расскажут сотрудники ООО «Профрезервгрупп».

5 декабря в отделе обслуживания граждан № 3 (ул. Щербакова, 32) состоится мини-ярмарка вакансий с участием представителей ООО «ПрофРезервГрупп», Республиканского государственного училища олимпийского резерва.

Время проведения всех мероприятий — с 10:00 до 12:00.