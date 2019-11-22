Республиканский союз туристических организаций отправил в Министерство спорта и туризма свои предложения, посвященные важной для государства теме: как в рамках частно-государственного партнерства активнее развивать въездной туризм.

Как сообщает сайт РСТО, на основании аналитических данных, приведенных в проекте Национальной стратегии по туризму, наблюдается общая тенденция снижения количества организованных туристов в Беларуси. Недостаточно развит внутренний туризм. К примеру, в 2018 году общая стоимость внутренних организованных туров и экскурсий составила 25 млн руб. (всего 2,6 рубля на одного жителя страны).

Вследствие недостаточного уровня развития инфраструктуры, невысокой конкурентоспособности предлагаемых турпродуктов на мировом рынке и ограниченной деятельности по их продвижению в структуре въездных потоков в Беларусь преобладают транзитные и однодневные поездки, а также – посещение родственников и знакомых, в большинстве случаев – без использования действующих средств размещения, формирующих основную часть доходов туристической индустрии.

При этом за период 2005-2018 гг. число туристических фирм возросло в 3,7 раза, коллективных средств размещения – в 1,8 раза, в том числе гостиничных и аналогичных объектов – в 2,1 раза, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений – в 1,5 раза.

РСТО считает, что объем организованных туристов может быть гораздо выше, если создать условия для развития въездного туризма с вовлечением в данный процесс отечественных туроператоров, целью которых является формирование туристического продукта, его продвижение и реализация.

Необходимо рассмотреть следующие инициативы.

Разработать государственную программу по развитию въездного туризма с определением конкретных маршрутов и соответствующим объемом финансирования по объектам экскурсионного показа, в том числе – разработать дорожную карту с целью создания условий, способствующих вовлечению в организацию въездного и внутреннего туризма отечественных туроператоров – создать Парк внутреннего и въездного туризма (ПВВТ).

Продлить безвизовый режим приграничного туризма для автобусных групп от 10 и более человек до Минска, создав треугольный маршрут Брест-Минск-Гродно и в обратном направлении.

Предложить национальной компании «Белавиа» снизить стоимость авиабилетов для туристов, которые приобрели туры выходного дня в Беларусь (с четверга-пятницы по воскресенье через отечественные турфирмы с обязательным включением в пакет размещения, экскурсий и трансферов).

Привести номерной фонд всех средств размещения в соответствие с международными стандартами – возможно, сертифицировать на примере курортов Чехии, Венгрии, Болгарии, Польши, Франции.

Определить четкие национальные стандарты качества предоставляемых услуг средств размещения и объектов экскурсионного показа.

Урегулировать методику применения льготы по НДС при приеме иностранных туристов.

Освободить от уплаты НДС гостиницы, размещающие группы от 10 человек и выше через отечественных туроператоров, что позволит значительно снизить стоимость турпакета.

Отменить доведение показателей по экспорту услуг до объектов размещения и объектов экскурсионного показа, в том числе – с учетом интеграционных процессов с РФ (основная доля въездного туризма в РБ приходится на граждан России). Как выход – отменить доведение плановых показателей платных услуг по экспорту.

Отрегулировать условия преимущественного сотрудничества для отечественных туроператоров и порядок расчетов между белорусскими туристскими предприятиями, средствами размещения, объектами экскурсионного показа; предусмотреть возможность гибкого ценообразования от поставщиков услуг – возможность определять особые условия сотрудничества при комитменте, элотменте, а также в низкий и высокий сезоны.

Создать, насколько возможно (не должно противоречить международным договорам и экономической логике), неухудшающие условия работы на белорусском рынке для отечественных операторов по организации въездного туризма. Обратиться в МАРТ с просьбой о проведении расследования о доминирующем и монопольном положении иностранных сервисов, предоставляющих услуги по организации путешествий на рынке Беларуси.

Приравнять любую деятельность по организации путешествий иностранных граждан в Беларусь и по Беларуси к предпринимательской деятельности, требующей соответствующего оформления. Нерезидент имеет право вести деятельность только при наличии договора с туристическим субъектом предпринимательства Беларуси, обусловленным соответствующими обязательствами сторон.

Добиться регулирования указанных международных договоров английским правом (по аналогии с IT-отраслью), т.к. логистика экспорта IT и туристических услуг практически одинакова.

Предоставить отечественным туроператорам, которые занимаются развитием внутреннего и въездного туризма льготы по арендной плате.

Решить проблемы с пересечением границы Россия-Беларусь путем взаимного признания виз или оборудования еще одного международного погранперехода в районе Смоленска.

Ускорить решение вопроса признания единой визы при пересечении белорусско-российской границы. Это позволило бы значительно разнообразить маршруты автобусных и авиатуров.

Доработать бренд Беларуси, выразить его графически и использовать в дальнейшем на международных мероприятиях для узнавания страны на международном туристическом рынке.

Оказывать содействие отечественным туроператорам в разделении расходов по участию в международных выставках между государством и частным туристическим бизнесом. Стоимость участия в национальных стендах достаточно высокая, частным фирмам тяжело охватить все выставки, самостоятельно заниматься продвижением становится очень накладно и увеличивает себестоимость отечественного турпродукта.

Решить вопрос с нехваткой гостиничных мест в регионах, а также увеличить количество мест и теплоходов на Августовском канале.

Ввести безвизовый режим и в крупных наземных пунктах пропуска.

Уделить внимание регионам и повысить интерес к посещаемости туристических объектов на местах.

«Известно, например, что в Чернобыльской зоне Украины посещаемость иностранными туристами зашкаливает, фирмы вынуждены бронировать туры заранее, чтобы удовлетворить спрос всех желающих. Мы могли бы сделать объединенный тур по украинской и белорусской части Чернобыльской зоны, если бы имели безвизовый погранпереход – для увеличения посещаемости белорусской части Чернобыльской зоны», – отмечают в РСТО.

Рассмотреть инициативу по созданию новых туристических аттракций, в частности, поддержать национальный скансен в Кудричах; создать ретро-поезд с вагонами в стилистике 1-й и 2-й мировых войн; особое внимание уделить местам, связанным с еврейской историей. Еврейская тема заслуживает отдельного внимания, так как история Беларуси тесно связана с историей Израиля и еврейского народа. Необходимо восстановление старых еврейских кладбищ, сохранение их в надлежащем виде для привлечения еврейских туристов в срезе ностальгического туризма. Предлагается также запустить инициативы по включению анимационных элементов с еврейской музыкой и танцами в посещение музея Марка Шагала. Создать ресторан еврейской кухни в местах, связанных с еврейской историей. В настоящее время приходится отказывать еврейским группам, которые запрашивают кошерное питание, так как данных пунктов питания в Беларуси нет.

Срочно разработать мероприятия по развитию существующего направления подготовки гидов, либо создать дополнительное полноценное учебное подразделение при авторитетном вузе с различными формами обучения (заочное, дистанционное и т.д.) для привлечения активных людей из регионов. Это позволит молодым и активным людям, владеющим иностранными языками, видеть перспективы работы и развития в родных регионах, а не стремиться эмигрировать за рубеж.

В целях поддержания и повышения имиджа белорусского турбизнеса хотелось бы предложить проводить больше конкурсов внутри страны, номинаций для турпредприятий, которые развивают внутренний и въездной туризм. Пока в Беларуси есть только один конкурс — «Познай Беларусь».

Государственным органам теснее взаимодействовать с бизнес-сообществом в лице союзов, ассоциаций, общественных объединений и т.д. на основании совместно выработанных решений, планов, приоритетов, сценариев развития рынка и т.д. При этом обязательно должна устанавливаться ответственность сторон за реализацию принимаемых совместных решений.