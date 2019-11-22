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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЗА НЕДЕЛЮ ПОКАЗАЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
17:45 02.12.2019
После двух недель отсутствия каких-либо изменений цены на вторичном рынке жилья показали незначительный рост.
Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, цены на квартиры в Минске выросли на 0,1% и составили 1387 $/м2.
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю, c 25 ноября по 2 декабря 2019 года, на 0,3% и составила 1303 $/м2. Рост доли проектов на начальной стадии строительства привел к тому, что средний уровень цен на новостройки снижается 5 из 6 последних недель.
Объем предложения сократился после двух недель роста. Общее количество выставленных на продажу квартир снизилось на 0,9%, быстрее других из базы вымывались квартиры с четырьмя комнатами (-2,4%).
За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 11%.
Рост цен наблюдался у 2- и 3-комнатных квартир, которые подорожали на 0,1−0,3%. «Однушки» и квартиры с четырьмя комнатами потеряли в цене 0,2−0,3%.
В двух районах по итогам недели зафиксировано снижение цен. В Партизанском оно составило 0,3%, в Октябрьском — 0,1%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+0,8%) и в Советском (+0,8%) районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 806 $/м2 (+0,2%), Витебск — 616 $/м2 (-0,1%), Гомель — 618 $/м2 (+0,1%), Гродно — 734 $/м2 (+0,5%), Могилев — 628 $/м2 (-0,4%).
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