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ЭКОНОМИКА РБ
МОДЕРНИЗАЦИЮ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБСУДЯТ 3 ДЕКАБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ МИНЛЕСХОЗА
17:23 02.12.2019
Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Беларуси состоится 3 декабря на базе Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется обсудить вопросы о воспроизводстве лесов, о выполнении организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-сентябрь 2019 г., а также рассмотреть прогноз на январь-октябрь и январь-декабрь 2019 г.
Кроме того, участники заседания обсудят модернизацию и эффективность работы деревообрабатывающего оборудования; ход выполнения программы строительства, ликвидацию последствий усыхания хвойных насаждений.
В заседании коллегии примут участие руководство отрасли, генеральные директора ГПЛХО и их заместители, директора лесхозов, руководители подчиненных республиканских организаций.
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