Заседание коллегии Министерства лесного хозяйства Беларуси состоится 3 декабря на базе Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, на заседании планируется обсудить вопросы о воспроизводстве лесов, о выполнении организациями отрасли прогнозных показателей социально-экономического развития за январь-сентябрь 2019 г., а также рассмотреть прогноз на январь-октябрь и январь-декабрь 2019 г.

Кроме того, участники заседания обсудят модернизацию и эффективность работы деревообрабатывающего оборудования; ход выполнения программы строительства, ликвидацию последствий усыхания хвойных насаждений.

В заседании коллегии примут участие руководство отрасли, генеральные директора ГПЛХО и их заместители, директора лесхозов, руководители подчиненных республиканских организаций.