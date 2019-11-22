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ЭКОНОМИКА РБ
РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛИ ПОЧТИ 1800 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
17:19 02.12.2019
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Минске в январе-сентябре 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1799,8 рубля в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1755,6 рубля в месяц, из которых 1272,1 рубля (72,5%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,7%, на покупку непродовольственных товаров – 29,1%, на оплату услуг – 29,5%
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