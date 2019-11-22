Государственный комитет по имуществу, являющийся заказчиком работ, приглашает потенциальных исполнителей работ в сфере информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций для участия в открытом конкурсе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомимуществе, исполнители приглашаются на выполнение опытно-конструкторской работы: «Перевод административных процедур в области государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в электронную форму взаимодействия, в частности: модернизация Автоматизированной информационной системы ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, обеспечивающей обработку и хранение принимаемых административных решений, иным образом участвующей в осуществлении административных процедур» (в рамках подпункта 27.3 мероприятия 27 «Автоматизация административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы).

Соответствующий открытый конкурс (в электронном виде) auc0000024268 объявлен единым организатором процедур государственных закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций Министерством связи и информатизации 29 ноября 2019 г. на электронной торговой площадке www.goszakupki.by Национального центра маркетинга.

Общая ориентировочная стоимость закупки – 306 тысяч рублей.

Дата окончания приема предложений – 15 декабря 2019 г.