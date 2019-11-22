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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКА ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ДЕКАБРЕ
16:22 02.12.2019
Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в декабре 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», так, скидки предоставят:
ОАО «ЦУМ Минск»:
19, 20, 21, 26, 28, 29 декабря – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
5, 6, 7, 12, 13, 14 декабря – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
каждую среду декабря – до 70% на товары в секции «Детский мир»;
Для держателей дисконтных карт: 2, 9, 16, 23, 30 декабря – 23% (Акция «В ЦУМ без очередей»).
ОАО «ГУМ»:
3, 10, 17, 24, 31 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);
5, 12, 19, 26 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);
7, 28 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);
13, 14, 15, 20, 21, 22 декабря – 32% на непродовольственные товары (Акция «Время волшебства»);
04-10.12.19, 11-17.12.19, 18-24.12.19, 25-30.12.19 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);
Для держателей дисконтных карт: 1, 6, 8, 27, 29 декабря – 28% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
каждый вторник декабря – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;
1 декабря – 35% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Погода шепчет… - в «Беларуси» минус 35»);
6, 7, 8, 14, 15 декабря – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Дни чудес в Универмаге Беларусь»);
13 декабря – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «Репетиция новогодней ночи») (универмаг работает до 24.00);
1 и 13 декабря – 30% на детскую одежду и обувь;
Для держателей дисконтных карт: каждую среду и четверг декабря – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
КУП «Торговый дом «На Немиге»:
каждый понедельник, вторник, среду, четверг декабря – 30% на непродовольственные товары;
каждую пятницу, субботу, воскресенье декабря – 33% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
4, 11 декабря - 27% на непродовольственные товары;
2, 6, 7, 9, 13, 14 декабря – 30% на непродовольственные товары;
Магазины Торгового центра «Столица» с 23 по 31 декабря предложат скидки до 70% акции «Рождественская неделя скидок в Столице!».
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря – 25%;
с 1 по 31 декабря – 20% при единовременной покупке свыше 120руб;
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду декабря – 15%;
27, 28 декабря – 15%;
каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 – 20% для пенсионеров;
с 1 по 31 декабря – до 30% на отдельные группы товаров.
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу декабря – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь декабрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
5, 12, 19, 26 декабря – 20% на весь ассортимент;
с 1 по 31 декабря - до 30% на отдельные группы товаров.
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь декабрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
каждую среду декабря – 22%;
29, 30, 31 декабря – до 30% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу декабря – 20%;
21-25, 29 декабря – 20%.
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 декабря – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
5, 12, 19, 26, 28, 29, 30 декабря – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
31 декабря – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).
ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):
весь декабрь – от 22 до 45% на отдельные группы товаров;
каждую среду декабря - 20% на все товары, не участвующие в других акциях
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