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ЭКОНОМИКА РБ


ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКА ПРОВЕДУТ ДНИ СКИДОК В ДЕКАБРЕ
16:22 02.12.2019

Торговые организации столицы проведут акции «День скидок» в декабре 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», так, скидки предоставят:

ОАО «ЦУМ Минск»:

19, 20, 21, 26, 28, 29 декабря – до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

5, 6, 7, 12, 13, 14 декабря – до 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

каждую среду декабря – до 70% на товары в секции «Детский мир»;

Для держателей дисконтных карт: 2, 9, 16, 23, 30 декабря – 23% (Акция «В ЦУМ без очередей»).

ОАО «ГУМ»:

3, 10, 17, 24, 31 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый вторник»);

5, 12, 19, 26 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрый четверг»);

7, 28 декабря – 27% на непродовольственные товары (Акция «Щедрая суббота»);

13, 14, 15, 20, 21, 22 декабря – 32% на непродовольственные товары (Акция «Время волшебства»);

04-10.12.19, 11-17.12.19, 18-24.12.19, 25-30.12.19 – 35% на 35 товаров (Акция «Интрига дня», обновление товаров каждую среду);

Для держателей дисконтных карт: 1, 6, 8, 27, 29 декабря – 28% в секциях непродовольственных товаров.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

каждый вторник декабря – 27% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары;

1 декабря – 35% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Погода шепчет… - в «Беларуси» минус 35»);

6, 7, 8, 14, 15 декабря – 30% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Дни чудес в Универмаге Беларусь»);

13 декабря – 35% на непродовольственные товары, 10% на продовольственные товары (Акция «Репетиция новогодней ночи») (универмаг работает до 24.00);

1 и 13 декабря – 30% на детскую одежду и обувь;

Для держателей дисконтных карт: каждую среду и четверг декабря – 28% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

КУП «Торговый дом «На Немиге»:

каждый понедельник, вторник, среду, четверг декабря – 30% на непродовольственные товары;

каждую пятницу, субботу, воскресенье декабря – 33% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

4, 11 декабря - 27% на непродовольственные товары;

2, 6, 7, 9, 13, 14 декабря – 30% на непродовольственные товары;

Магазины Торгового центра «Столица» с 23 по 31 декабря предложат скидки до 70% акции «Рождественская неделя скидок в Столице!».

ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 декабря – 25%;

с 1 по 31 декабря – 20% при единовременной покупке свыше 120руб;

ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду декабря – 15%;

27, 28 декабря – 15%;

каждый вторник декабря с 10.00 до 13.00 – 20% для пенсионеров;

с 1 по 31 декабря – до 30% на отдельные группы товаров.

ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38): каждый вторник, четверг и субботу декабря – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40): весь декабрь - от 15 до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):

5, 12, 19, 26 декабря – 20% на весь ассортимент;

с 1 по 31 декабря - до 30% на отдельные группы товаров.

ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38): весь декабрь – от 30 до 70% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):

каждую среду декабря – 22%;

29, 30, 31 декабря – до 30% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу декабря – 20%;

21-25, 29 декабря – 20%.

ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1): с 1 по 31 декабря – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

5, 12, 19, 26, 28, 29, 30 декабря – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);

31 декабря – 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров).

ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4):

весь декабрь – от 22 до 45% на отдельные группы товаров;

каждую среду декабря - 20% на все товары, не участвующие в других акциях
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