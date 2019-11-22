ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВЛЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И РАЗМЕРОМ ВЗНОСОВ
15:50 02.12.2019

Правление национальной аудиторской палаты 29 ноября передало на рассмотрение Министерства финансов Беларуси кандидатуру Людмилы Добрыниной на должность председателя организации для дальнейшего согласования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании «Делойт», также членами правления палаты была подготовлена позиция по уровню вступительных и членских взносов, переданная на согласование наблюдательному совету по аудиторской деятельности.

«Определение размера членских взносов вызывало достаточно много разночтений со стороны профессионального сообщества. Правление палаты старалось привести к единому знаменателю все высказанные позиции, что, безусловно, было непростой задачей. Мы попытались сбалансировать интересы всех членов профессионального сообщества, в результате приняли коллегиальное решение утвердить размер членских взносов на 2020 год, а также по результатам года предусмотреть возможность изменения подходов к определению членских взносов в зависимости от фактически понесенных расходов аудиторской палаты за первый год своей деятельности, а также полученных средств в виде взносов от членов аудиторской палаты», - прокомментировала принятые решения директор «Делойт» в Беларуси Ольга Степанеева.

Так, самый высокий уровень годового членского взноса предполагается для аудиторских организаций, выручка которых за год, предшествующий вступлению в палату, превышала 5 млн рублей. В этом случае размер взноса составит 17 500 рублей. В то же время для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой членский взнос составляет 200 рублей.

Ранее, 5 ноября, в рамках учредительного собрания аудиторской палаты были избраны члены правления организации. Директор «Делойт» в Беларуси О. Степанеева возглавила дисциплинарное направление деятельности организации. Всего были определены семь членов правления и пять членов контрольно-ревизионной комиссии организации, а также члены правления, представляющие интересы Аудиторской палаты в регистрирующем органе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3251 +0.0044
USD 2.1105 +0.0019
RUB 3.2767 -0.014
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3210 2.3260
USD 2.1080 2.1110
RUB 3.2720 3.2840
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0990 1.1040
EUR/RUB 70.7000 71.1500
USD/RUB 64.2000 64.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте