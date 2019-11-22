Правление национальной аудиторской палаты 29 ноября передало на рассмотрение Министерства финансов Беларуси кандидатуру Людмилы Добрыниной на должность председателя организации для дальнейшего согласования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании «Делойт», также членами правления палаты была подготовлена позиция по уровню вступительных и членских взносов, переданная на согласование наблюдательному совету по аудиторской деятельности.

«Определение размера членских взносов вызывало достаточно много разночтений со стороны профессионального сообщества. Правление палаты старалось привести к единому знаменателю все высказанные позиции, что, безусловно, было непростой задачей. Мы попытались сбалансировать интересы всех членов профессионального сообщества, в результате приняли коллегиальное решение утвердить размер членских взносов на 2020 год, а также по результатам года предусмотреть возможность изменения подходов к определению членских взносов в зависимости от фактически понесенных расходов аудиторской палаты за первый год своей деятельности, а также полученных средств в виде взносов от членов аудиторской палаты», - прокомментировала принятые решения директор «Делойт» в Беларуси Ольга Степанеева.

Так, самый высокий уровень годового членского взноса предполагается для аудиторских организаций, выручка которых за год, предшествующий вступлению в палату, превышала 5 млн рублей. В этом случае размер взноса составит 17 500 рублей. В то же время для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой членский взнос составляет 200 рублей.

Ранее, 5 ноября, в рамках учредительного собрания аудиторской палаты были избраны члены правления организации. Директор «Делойт» в Беларуси О. Степанеева возглавила дисциплинарное направление деятельности организации. Всего были определены семь членов правления и пять членов контрольно-ревизионной комиссии организации, а также члены правления, представляющие интересы Аудиторской палаты в регистрирующем органе.