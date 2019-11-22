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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС ПРОВОДИТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИЩЕВОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СЕМИНАР
15:07 02.12.2019
БелГИСС проводит 10 декабря 2019 г. семинар «Пищевая и легкая промышленность. Стандартизация, оценка соответствия и систем менеджмента качества – эффективные инструменты повышения конкурентоспособности организаций малого и среднего предпринимательства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, на семинаре можно будет ознакомиться с требованиями технических регламентов и стандартов на продукцию и где с ними можно ознакомиться.
Кроме того, речь пойдет об особенностях разработки и применения технических условий на продукцию пищевой/легкой промышленности.
Специалисты БелГИСС проконсультируют, как пройти оценку соответствия продукции, включая ИС «Уведомительное декларирование соответствия».
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