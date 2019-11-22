БелГИСС проводит 10 декабря 2019 г. семинар «Пищевая и легкая промышленность. Стандартизация, оценка соответствия и систем менеджмента качества – эффективные инструменты повышения конкурентоспособности организаций малого и среднего предпринимательства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, на семинаре можно будет ознакомиться с требованиями технических регламентов и стандартов на продукцию и где с ними можно ознакомиться.

Кроме того, речь пойдет об особенностях разработки и применения технических условий на продукцию пищевой/легкой промышленности.

Специалисты БелГИСС проконсультируют, как пройти оценку соответствия продукции, включая ИС «Уведомительное декларирование соответствия».