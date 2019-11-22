Количество убыточных организаций в Витебской области в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 109, или на 15,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, за 9 месяцев текущего года в Витебской области 28% организаций являлись плательщиками налога на прибыль.

Суммы налога на прибыль, поступившие в бюджет по результатам их хозяйственной деятельности, выросли по сравнению с соответствующим периодом на 37,2 млн. рублей, или в 1,9 раза.