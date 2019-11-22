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ЭКОНОМИКА РБ
УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
14:24 02.12.2019
Количество убыточных организаций в Витебской области в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 109, или на 15,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, за 9 месяцев текущего года в Витебской области 28% организаций являлись плательщиками налога на прибыль.
Суммы налога на прибыль, поступившие в бюджет по результатам их хозяйственной деятельности, выросли по сравнению с соответствующим периодом на 37,2 млн. рублей, или в 1,9 раза.
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