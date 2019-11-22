При поддержке Германского фонда Международного правового сотрудничества и Верховного суда 27 и 28 ноября прошли экспертные встречи по вопросам административного судопроизводства и опыта применения единого Гражданского процессуального кодекса в Германии в контексте перспектив и вызовов при гармонизации ГПК и ХПК в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, изучению опыта применения единого Гражданского процессуального кодекса в Германии в контексте работы по гармонизации ГПК и ХПК Беларуси была посвящена встреча 28 ноября.

Заместитель председателя Верховного суда Беларуси Андрей Забара отметил, что изучение опыта немецких коллег-судей поможет максимально детально рассмотреть вопросы, вынесенные на обсуждение экспертного сообщества двух стран, и взять на вооружение самые передовые и лучшие идеи правоприменительного опыта Германии. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать наше правосудие современным, эффективным, экономичным.

Клаус Хаге и Ханс-Отто Бартельс представили белорусским коллегам подробный обзор административного судопроизводства в ФРГ и доклад об основных принципах организации административного процесса (об его конституционных основах, о ходе производства, о процессуальных принципах). Немецкие эксперты рассказали об основных чертах и процессуальных принципах ГПК ФРГ на примере социальных, трудовых и семейных дел и экономических споров.

А. Алещенко выступил с докладом, посвященным перспективам развития административной юстиции в едином Гражданском процессуальном кодексе Беларуси. В качестве первостепенных задач реформирования процесса в сфере административного правосудия в республике докладчик назвал унификацию норм действующих ГПК и ХПК, посвященных разрешению публично-правовых дел, а также совершенствование и дальнейшее развитие института административной юстиции путем разработки современных процессуальных моделей и конструирования эффективных правовых норм.

С докладом, посвященным некоторым вопросам унификации гражданского и хозяйственного процессуального законодательства Беларуси, выступил судья Верховного суда Анатолий Гарновский.

Как отметил докладчик, Верховным судом проделана большая предварительная работа, направленная на установление объективных предпосылок для унификации норм Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов. Проведен сравнительный анализ норм действующих процессуальных кодексов, прежде всего, на предмет выявления существенных различий процессуальных норм. Изучены вопросы регулирования правил судопроизводства по гражданским делам в зарубежных странах, и прежде всего, в странах-участниках Евразийского экономического союза и странах-участниках СНГ.

А. Гарновский подчеркнул, что сравнительный анализ действующих кодексов показал, что в гражданском и хозяйственном процессах имеется много общих институтов.

«Структурно Гражданский процессуальный кодекс и Хозяйственный процессуальный кодекс во многом дублируют друг друга применительно к общей части, стадиям процесса. И это вполне закономерно, поскольку хозяйственное процессуальное законодательство строилось на базе гражданского процесса с учетом международного опыта развития процесса цивилистического, а также потребности в адекватных правилах судебной защиты нарушенных прав и законных интересов», - сказал судья.

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся сходства, в ходе анализа выявлены и существенные различия положений Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов, которые не связаны со спецификой процессуальных отношений и предметом судебного разбирательства. Это касается процессуальной терминологии, принципов судопроизводства, состава участников процесса и их правового положения, правил исчисления процессуальных сроков, организации вопросов примирения сторон и некоторых других.

А. Гарновский рассказал, что по результатам такой работы, а также с учетом изучения различных вариантов унификации процессуального законодательства пришли к выводу, что унификация гражданского процессуального и хозяйственного процессуального законодательства может быть осуществлена путем разработки и принятия единого процессуального кодекса, на основании первичного объединения имеющегося правового регулирования и выстраивания как единых подходов в правовом регулировании (где это возможно), так и сохранения специфики регламентирования (где это необходимо).

Среди основных задач, требующих разрешения при создании единого процессуального кодекса, по мнению докладчика, можно выделить следующие: устранение противоречий и существенных отличий между Гражданским и Хозяйственным процессуальными кодексами; сохранение прогрессивных норм и направлений, содержащихся в процессуальных кодексах, распространив их на общий порядок ведения процесса; унификация процессуальных сроков и правил их исчисления; закрепление особенностей рассмотрения отдельных категорий дел; укрепление альтернативных способов разрешения споров, примирительных процедур; сохранение и расширение правового регулирования вопросов «электронного правосудия»; совершенствование института пересмотра судебных постановлений.

Резюмируя, А. Гарновский отметил, что разработка единого процессуального кодекса представляет собой достаточно трудоемкий и длительный процесс.

«В настоящее время мы находимся только на его начальном этапе. Представляется, что непосредственная разработка редакций правовых норм должна осуществляться при непосредственном участии как правоприменителей, так и представителей юридической науки. Конечной же целью этой работы является создание качественного, жизнеспособного и понятного и для судей, и для обычных граждан единого Кодекса гражданского судопроизводства, который будет соответствовать как мировым стандартам, предъявляемым к такого рода нормативным правовым актам, так и требованиям и запросам белорусского общества, отражая особенности судебной системы Республики Беларусь», – сказал он.

Позиции, высказанные участниками семинара, будут изучены при разработке единого процессуального кодекса.