Следственное управление КГБ завершило предварительное расследование уголовного дела по многочисленным фактам получения и дачи взяток в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГБ, должностными лицами принимались взятки за заключение договоров, предусматривающих в том числе модернизацию телекоммуникационного аппаратно-программного комплекса и поставку абонентских приставок со встроенным модулем Wi-fi; закупку лицензий для телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и защиты информации; закупку оборудования маршрутизации для центральных узлов передачи данных областных филиалов РУП «Белтелеком»; приобретение оборудования беспроводной передачи данных на основе технологии Wi-Fi, расширения головной станции IPTV; поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию программно-технических средств (ПТС) и обучение персонала покупателя; поставку ПТС для покупателя, работы по монтажу и вводу в эксплуатацию ПТС автоматизированной банковской системы «Учетно-операционные работы» и обучение сотрудников; предоставление сублицензиату неисключительного права использования обновлений программного обеспечения, технической поддержки.

Предъявлены обвинения 8 должностным лицам государственных органов и банковских учреждений, 8 представителям коммерческих структур за совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 и 431 Уголовного кодекса Беларуси.

Фигурантами уголовного дела в целом являются 16 человек:

Феликс Касперович, председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», обвиняется в получении совместно с А. Подгорным взяток в общей сумме не менее 868750 долларов США;

Андрей Подгорный, заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Беларуси, обвиняется в получении совместно с Ф. Касперовичем взяток на сумму не менее 868750 долларов США;

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси, обвиняется во взятках на сумму не менее 30 тысяч долларов США;

Юрий Зданевич, директор РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», обвиняется в получении 82 500 долларов США;

Алексей Милованов, начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ Беларусбанк», обвиняется в получении взятки в сумме 27 тысяч долларов США;

Андрей Втюрин, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси, обвиняется в получении взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов США и подстрекательстве к даче взятки;

Сергей Сиводедов, генеральный директор РУП «Белтелеком», обвиняется в получении взяток на сумму не менее 470 тысяч долларов США и 15 тысяч евро;

Юрий Пономарев, исполнительный директор ОАО «Банк БелВЭБ», обвиняется в получении взяток в общей сумме 13 тысяч долларов США, а также выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;

Владимир Жилин, фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 900250 долларов США;

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 195 тысяч долларов США;

Михаил Пригара, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 285 тысяч долларов США;

Сергей Шарков, гражданин Латвии, совладелец СООО «ДПА» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме не менее 53 тысячи долларов США;

Александр Бровка, представитель ООО «Мобильный сервис» (Минск), обвиняется в даче взяток в общей сумме 13 тысяч долларов США, а также предоставление выгоды имущественного характера на сумму 1000 фунтов стерлингов;

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток на сумму не менее 190 тысяч долларов США;

Владимир Казанцев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», гражданин России, обвиняется в даче взяток на сумму 190 тысяч долларов США;

Владимир Томченко, директор ООО «ТТ-Связьком» (Минск), обвиняется в даче взятки в сумме не менее 9000 долларов США.

Всего по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1 650 000 долларов США (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более 1 кг золота.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовное дело будет передано в Генеральную прокуратуру Беларуси для направления в суд.