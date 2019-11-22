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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ ПОСЛЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МАРТ ПРЕДОСТАВИЛ РАВНЫЙ ДОСТУП К ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА В ПУНКТАХ ПРОПУСКА
12:34 02.12.2019
Государственный пограничный комитет Беларуси после предупреждения Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предоставил равный доступ хозяйствующим субъектам к ведению бизнеса в пунктах пропуска Беларуси.
Как рассказали ЭКОПРЕСС в МАРТ, ранее Госпогранкомитет необоснованно отказывал в осуществлении административной процедуры при рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере таможенного дела в пунктах пропуска через государственную границу.
«В целях выполнения предупреждения Госпогранкомитетом принято постановление №10 от 1 октября 2019 г. «Об изменении постановления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 3 февраля 2016 г. №3», в котором определена форма сведений, предоставляемая в Госпогранкомитет Государственным таможенным комитетом и Министерством транспорта и коммуникации Беларуси, о возможности осуществления хозяйственной деятельности в пунктах пропуска», - проинформировали в МАРТ.
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