Государственный пограничный комитет Беларуси после предупреждения Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) предоставил равный доступ хозяйствующим субъектам к ведению бизнеса в пунктах пропуска Беларуси.

Как рассказали ЭКОПРЕСС в МАРТ, ранее Госпогранкомитет необоснованно отказывал в осуществлении административной процедуры при рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на осуществление хозяйственной деятельности в сфере таможенного дела в пунктах пропуска через государственную границу.

«В целях выполнения предупреждения Госпогранкомитетом принято постановление №10 от 1 октября 2019 г. «Об изменении постановления Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 3 февраля 2016 г. №3», в котором определена форма сведений, предоставляемая в Госпогранкомитет Государственным таможенным комитетом и Министерством транспорта и коммуникации Беларуси, о возможности осуществления хозяйственной деятельности в пунктах пропуска», - проинформировали в МАРТ.