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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ЗА СЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ СФОРМИРОВАНО 15% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
12:18 02.12.2019
В январе-октябре 2019 года за счет налога на прибыль сформировано 15% доходов бюджета Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, в бюджет поступило 210,8 млн. рублей, что на 28,7% превышает уровень 2018 года.
Поступление налога на прибыль напрямую зависит от экономического состояния субъектов хозяйствования региона и негативное влияние на наполняемость бюджета оказывают организации, финансовое состояние которых носит нестабильный характер.
Так, за январь-сентябрь 2019 года 923 организации области отчитались с убытками на сумму 110,3 млн. рублей, из которых 847 (91,8% от всех убыточных предприятий) организации негосударственного сектора. По сравнению с началом года количество убыточных организаций не изменилось.
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