ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» расширило линейку детского питания «Топтышка» - фруктовое пюре с добавлением злаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новинка появилась на полках белорусских магазинов в этом году.

Первоначально выпускали лишь два вкуса пюре для детского питания: пюре из яблок с овсяной крупой; пюре из яблок и банана с овсяной и гречневой крупой.

Сегодня ассортимент расширили еще двумя видами продукции. На полках магазинов представлено пюре из груш, банана и малины с овсяной крупой, пюре из персика и банана с овсяной крупой.

«Польза злаков очевидна: в них содержится большое количество углеводов, они богаты протеинами, витаминами и микроэлементами. Сочетание фруктов и злаков обеспечивает высокую пищевую и энергетическую ценность пюре», – отметили в концерне.