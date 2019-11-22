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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ТОПТЫШКА»
11:42 02.12.2019
ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» расширило линейку детского питания «Топтышка» - фруктовое пюре с добавлением злаков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», новинка появилась на полках белорусских магазинов в этом году.
Первоначально выпускали лишь два вкуса пюре для детского питания: пюре из яблок с овсяной крупой; пюре из яблок и банана с овсяной и гречневой крупой.
Сегодня ассортимент расширили еще двумя видами продукции. На полках магазинов представлено пюре из груш, банана и малины с овсяной крупой, пюре из персика и банана с овсяной крупой.
«Польза злаков очевидна: в них содержится большое количество углеводов, они богаты протеинами, витаминами и микроэлементами. Сочетание фруктов и злаков обеспечивает высокую пищевую и энергетическую ценность пюре», – отметили в концерне.
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