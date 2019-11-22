При поддержке Германского фонда Международного правового сотрудничества и Верховного суда 27 и 28 ноября прошли экспертные встречи по вопросам административного судопроизводства и опыта применения единого Гражданского процессуального кодекса в Германии в контексте перспектив и вызовов при гармонизации ГПК и ХПК в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, 27 ноября в ходе семинара по вопросам административного судопроизводства выступили белорусские и немецкие эксперты.

В частности, судья Верховного суда Беларуси Андрей Алещенко ознакомил коллег с порядком рассмотрения административно-правовых споров по действующему Гражданскому процессуальному кодексу Беларуси.

Судья напомнил, что организация правосудия по административным спорам в Беларуси характеризуется тем, что все дела данной категории рассматриваются судами общей юрисдикции (районными и областными судами, а также экономическими судами областей и Минска). То есть специализированной подсистемы административных судов в нашей стране не имеется, что исторически обусловлено.

«У нас отсутствует Кодекс административного судопроизводства, который бы закреплял единые нормы административной юстиции для судов, рассматривающих гражданские дела, и для экономических судов. Исторически сложилось, что процедура разрешения публично-правовых споров между гражданином, организацией, с одной стороны, и государством (в лице органов публичной власти), с другой стороны, закреплена в двух процессуальных регламентах - Гражданском процессуальном кодексе и Хозяйственном процессуальном кодексе», - подчеркнул А. Алещенко.

Среди причин, влияющих на такой порядок, судья назвал и немногочисленность этих дел в общем объеме гражданского правосудия.

Об особенностях рассмотрения экономических дел, вытекающих из административных, иных публичных отношений рассказала судья Верховного суда Беларуси Людмила Колесникова.

Отметив, что судопроизводство по экономическим делам осуществляется на основании Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси, который содержит порядок рассмотрения споров и иных дел, возникающих, как из гражданских, так и из административных и иных публичных правоотношений, Людмила Колесникова подчеркнула, что на протяжении последних 6 лет количество дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, незначительно – менее 1% в общем объеме экономического правосудия.

В докладе судья раскрыла особенности рассмотрения таких дел – как в исковом, так и в неисковом производствах.

Особый интерес у немецких экспертов вызвала информация докладчика об особенностях неискового производства по неимущественным делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, регулируемых отдельной главой ХПК. Судья отметила, что это производство является промежуточным между моделью судебного обжалования действий административных органов, существовавшей в советский период, и административным иском. Л. Колесникова рассказала немецким коллегам, какие заявления рассматриваются в рамках этого производства, какие есть способы судебной защиты, в чем состоит активная роль суда.

«При определении модели производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в едином процессуальном кодексе важно, чтобы эта модель позволяла независимо от субъектного состава и характера правоотношений осуществлять судебную защиту способами, предусмотренными законодательными актами, и восстанавливать нарушенное право решением суда без подмены компетенции соответствующего органа. При этом порядок судебной защиты в сфере экономики не может быть ухудшен», – подчеркнула Л. Колесникова.

Немецкий опыт административного судопроизводства представили белорусским коллегам председательствующий судья Административного суда Миндена Клаус Хаге и председатель Земельного суда Ауриха в отставке Ханс-Отто Бартельс. Они ознакомили белорусских коллег с немецкой практикой разграничения административной и общей юрисдикции, ответили на ряд вопросов белорусской стороны.