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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ РЕСУРСЫ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬИ СОСТАВИЛИ 1341,4 РУБЛЯ В МЕСЯЦ
10:51 02.12.2019
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в Беларуси, в январе-сентябре 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1341,4 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1442,5 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах –1076,2 рубля в месяц.
Как сообщает Национальный статистический комитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1274,2 рубля в месяц, из которых 951,6 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,9%, на покупку непродовольственных товаров – 32,2%, на оплату услуг – 26,1%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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