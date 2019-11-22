ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ

10:32 02.12.2019 В администрации свободной экономической зоны «Витебск» 29 ноября зарегистрирован новый резидент – ООО «Рубовский доломитовый карьер». Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент зарегистрирован с инвестиционным проектом по производству в секторе №1 Журжево гиперпрессованного кирпича «Лего» и других декоративных строительных материалов. Инвестором выступает Литва. Более 50% произведенной предприятием продукции будет экспортироваться.