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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ
10:32 02.12.2019
В администрации свободной экономической зоны «Витебск» 29 ноября зарегистрирован новый резидент – ООО «Рубовский доломитовый карьер».
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент зарегистрирован с инвестиционным проектом по производству в секторе №1 Журжево гиперпрессованного кирпича «Лего» и других декоративных строительных материалов.
Инвестором выступает Литва.
Более 50% произведенной предприятием продукции будет экспортироваться.
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