В декабре Белорусская железная дорога переходит на новый график движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новый график движения поездов на дорогах стран Содружества и Балтии на 2019/2020 год начнет действовать с 00:00 часов 8 декабря, на пространстве стран Западной Европы – с 00:00 часов 15 декабря 2019 года.

По территории Беларуси графиком предусмотрено курсирование 59 пар поездов международных линий, 19 пар межрегиональных линий бизнес-класса, 42 пар поездов межрегиональных линий экономкласса, 14 пар поездов региональных линий бизнес-класса, а также 342 пар поездов региональных линий экономкласса и 33 пар поездов городских линий. Новый график составлен с учетом потребности в перевозках на указанный период.

При формировании графика Белорусской железной дорогой уделено внимание сохранению существующих актуальных для пассажиров направлений в сообщении со странами СНГ и Балтии и расширению маршрутной сети как в международном сообщении, так и внутри республики.

В международном сообщении сохранены размеры движения поездов международных линий на основных пассажирообразующих направлениях в сообщении с Россией, Украиной, Литвой и Латвией, Казахстаном, Молдовой и странами Евросоюза.

Во взаимодействии с железнодорожными администрациями Чехии и Польши с 15 декабря 2019 года расширена маршрутная сеть пересадочных/согласованных поездов в сообщении Варшава-Брест-Минск и открыто новое пересадочное сообщение Прага-Варшава-Брест-Минск.

Так, новый поезд № 126 Варшава-Брест будет отправляться со станции Варшава-Центральная в 13.10 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.10. Со станции Брест-Центральный поезд №125 Брест-Варшава будет отправляться в 19.56 и прибывать на станцию Варшава в 22.15. Для пересадки пассажиров, следующих до станции Минск-Пассажирский и обратно, предусмотрено курсирование согласованного поезда № 726 Брест-Минск, отправлением со станции Брест-Центральный в 20.00 и прибытием на станцию Минск-Пассажирский в 23.25. Со станции Минск-Пассажирский поезд № 725 Минск-Брест будет отправляться в 15.59 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 19.01.

Новый поезд №136 Прага-Варшава-Брест будет отправляться из Праги в 10.23 под №115 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 00.37. Из Бреста поезд № 137 будет отправляться в 7.11 и прибывать на станцию Прага-Главная в 17.39 под № 114.

Поезд Прага-Варшава-Брест будет следовать через станции Острава Главная (Чехия), Катовице, Варшава Центральная, Тересполь (Польша).

Для пассажиров поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест предусмотрена возможность пересадки по станции Брест-Центральный на поезд № 96 Брест-Москва и с поезда № 27 Москва-Брест. Поезд № 96 Брест-Москва будет отправляться со станции Брест-Центральный в 1.10 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 6.18. Со станции Минск-Пассажирский поезд № 27 будет отправляться в 0.30 и прибывать на станцию Брест-Центральный в 5.47. В составе поездов № 136/137 Прага-Варшава-Брест также предусмотрено ежедневное курсирование беспересадочных вагонов Москва-Прага.

Поезда № 126/125 и № 136/137 будут обслуживаться вагонами локомотивной тяги.

Также с вводом нового графика движения поездов на 2019/2020 год оптимизирована схема курсирования поездов в сообщении Гродно-Минск-Москва, предусмотрено курсирование ежедневного двухгруппного поезда № 26/25 Гродно-Минск-Москва, ряд поездов на направлении Брест-Минск-Москва выведены из обращения с учетом оценки эффективности их работы и оптимизации расписаний.

В рамках взаимодействия с сопредельными регионами и в целях расширения и укрепления транспортных связей Белорусской железной дорогой организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков в утреннее и вечернее время.

В межрегиональном сообщении с учетом поступления на Белорусскую железную дорогу современного подвижного состава с 8 декабря 2019 года организовано курсирование трех пар поездов межрегиональных линий бизнес-класса ДП6 в сообщении Минск-Витебск.

С учетом спроса на перевозки и повышения эффективности использования современного подвижного состава маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи продлены до станции Брест-Центральный через станцию Барановичи-Полесские, переведены в категорию межрегиональных линий бизнес-класса. Таким образом, эти две пары поездов будут курсировать ежесуточно в сообщении Минск-Брест.

Расширена схема регионального сообщения в Гомельской области, за счет курсирования новых ускоренных поездов региональных линий в сообщении Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш.

Также запланирована работа по организации дополнительных поездов. В периоды массовых (летних, каникулярных, праздничных) перевозок планируется назначение дополнительных поездов и беспересадочных вагонов, курсирующих как внутри республики (в направлении областных центров), так и в международном сообщении (по наиболее популярным у пассажиров маршрутам).

В связи с проведением Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», праздника Купалье «Александрия собирает друзей» в агрогородкеАлександрия будут назначаться дополнительные поезда в этих направлениях, расписание которых согласовано с программой проведения праздников.