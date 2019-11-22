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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
09:35 02.12.2019
Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси повысились.
«С учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года), стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 1 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
В частности, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,60 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,70 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,92 руб., ДТ – 1,70 руб.
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