Александр Лукашенко 29 ноября принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра, а занимающего сейчас этот пост Александра Турчина - председателем Минского облисполкома.

"С вами разговор будет лежать в плоскости корректировки состава правительства. Я этого не скрывал: основой этап, конечно, будет после Нового года, когда правительство отчитается о результатах деятельности. И как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только - всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба

По его мнению, Александра Турчина пора выводить на самостоятельную работу, чтобы "серьезно на него посмотреть и проверить в деле". Такой подход поддержала и глава Администрации президента Наталья Кочанова. "Если Турчин уходит фактически с экономической должности в правительстве, то, думаю, министр экономики мог бы занять ее, - считает Лукашенко. - Заодно мы посоветуемся, кто будет работать министром экономики".

Александр Лукашенко пояснил, что руководство Минской области меняется не в связи с кадровыми проблемами: нынешний глава Минской области Анатолий Исаченко покидает должность по состоянию здоровья. Лукашенко отметил, что он неплохо работал на своем посту г, поэтому, когда сменит должность, продолжит курировать этот регион.

Александр Турчин уже работал с Минской областью в предыдущие годы: в 2010-2012 годах он возглавлял комитет экономики Минского облисполкома, потом до 2015 года занимал должность заместителя председателя облисполкома.

"Вы знаете характер Исаченко. Он покладистый человек, вник в экономику области и поможет вам. Он будет уполномоченным президента, ответственным за Минскую область", - подчеркнул Лукашенко.

Кандидатуру Дмитрия Крутого на правительственный пост в свое время поддерживал сам Александр Турчин. По его словам, нынешний министр экономики - один из наиболее подготовленных специалистов в правительстве.

"Я думаю, вы предложите кандидатуру хорошего министра, который будет патриотом Беларуси, будет достойно вести диалог не только на Востоке, но и на Западе. Дорожные карты (с Россией - прим.) пока останутся за ним, будем тут помогать, насколько надо. Опора, поддержка будет нормальной. Нам не надо сейчас менять руководителя нашей группы, тем более немного осталось: буквально несколько дней до окончания этой работы. Потом, если будет нужно и если группы сохранят работу, министр спокойно заместит эту должность", - добавил Александр Лукашенко.