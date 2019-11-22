Белорусская железная дорога 2 декабря выпустит мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, оно будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.

В приложении можно будет ознакомиться с расписанием движения поездов, а также купить билеты.

Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте БЖД.