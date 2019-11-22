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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БЖД БУДЕТ ДОСТУПНО ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ С 2 ДЕКАБРЯ
18:00 29.11.2019
Белорусская железная дорога 2 декабря выпустит мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, оно будет доступно для бесплатного скачивания пользователям смартфонов и планшетов на платформах Android и iOS.
В приложении можно будет ознакомиться с расписанием движения поездов, а также купить билеты.
Кроме того, пассажирам будет доступен обновленный раздел «Услуги пассажирам» на корпоративном сайте БЖД.
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