3 декабря в НАН Беларуси состоится открытие Международной научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, в центре внимания ученых-экономистов будут актуальные вопросы долгосрочного экономического развития Беларуси, направления и инструменты реализации внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь, обеспечения демографической безопасности в контексте устойчивого развития, а также правовое обеспечение экономического развития страны.

В форуме примут участие известные ученые и специалисты Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы, Китая, представители министерств и ведомств страны, ведущих научно-исследовательских организаций и учреждений высшего образования.

Организатор конференции - ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси».