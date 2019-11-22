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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ 3-4 ДЕКАБРЯ В НАН БЕЛАРУСИ
17:57 29.11.2019
3 декабря в НАН Беларуси состоится открытие Международной научно-практической конференции «Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, в центре внимания ученых-экономистов будут актуальные вопросы долгосрочного экономического развития Беларуси, направления и инструменты реализации внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь, обеспечения демографической безопасности в контексте устойчивого развития, а также правовое обеспечение экономического развития страны.
В форуме примут участие известные ученые и специалисты Беларуси, России, Украины, Казахстана, Молдовы, Китая, представители министерств и ведомств страны, ведущих научно-исследовательских организаций и учреждений высшего образования.
Организатор конференции - ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси».
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