|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОТРУДНИКИ БОРИСОВСКОГО ТАМОЖЕННОГО ПОСТА УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО ОФОРМЛЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ НА ТОВАРЫ НА 53%
17:01 29.11.2019
За 10 месяцев 2019 г. количество оформленных сотрудниками Борисовского таможенного поста деклараций на товары составило 35 тыс., что на 53% больше, чем за такой же период 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, Борисовский таможенный пост МРТ включает в себя два пункта таможенного оформления: «БелАЗ» в Жодино, который обеспечивает оформление на экспорт большегрузных самосвалов, и «Борисов-авто» в Борисов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2019
Курсы в банках
на 29.11.2019
Конвертация в банках
на 29.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте