За 10 месяцев 2019 г. количество оформленных сотрудниками Борисовского таможенного поста деклараций на товары составило 35 тыс., что на 53% больше, чем за такой же период 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, Борисовский таможенный пост МРТ включает в себя два пункта таможенного оформления: «БелАЗ» в Жодино, который обеспечивает оформление на экспорт большегрузных самосвалов, и «Борисов-авто» в Борисов.