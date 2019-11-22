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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ СТАРТУЕТ 2 ДЕКАБРЯ
16:48 29.11.2019

Команды Лицея БГУ примут участие в XXI республиканском турнире юных математиков, который стартует 2 декабря на базе Минского областного института развития образования (ул. Глебки, 88).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен турнир на повышение интереса школьников, учащихся лицеев и колледжей к математике, развитие научного мышления, коммуникационных навыков и умения работать в команде.

Участниками состязания станут 16 команд из различных регионов Беларуси, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Состязание пройдет в формате интеллектуального поединка. Сборным будет предложено выполнить исследовательские задания и публично защитить полученные результаты. В частности, участники попробуют свои силы в роли оппонентов и рецензентов. Таким образом, юные математики продемонстрируют не только математические способности, но и ораторское умение.

Финал состоится 7 декабря.

По итогам турнира определят кандидатов в сборную команду Беларуси для участия в открытом Санкт-Петербургском турнире в марте 2020 года и в XII Международном турнире юных математиков в июле 2020 года в Грузии.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Беларуси, БГУ и Минский областной институт развития образования.
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