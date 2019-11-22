Дилер «Гомсельмаша» в Алтайском крае России – компания «Агроцентр» 21 ноября представила специалистам отрасли и аграриям новинку этого года – комбайн ПАЛЕССЕ GS3219.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», комбайн оснащен двумя барабанами и двумя роторами.

Заместитель министра сельского хозяйства края Юрий Лукьянов, участвовавший в мероприятии, подчеркнул, что алтайские аграрии работают в условиях рискованного земледелия, но главной задачей остаются экономические показатели работы, начиная от надежности техники, и заканчивая себестоимостью производства продукции. Техника ОАО «Гомсельмаш» хорошо знакома хозяйствам региона не только по зерноуборочным машинам, но и по кормоуборочной технике.

«Безусловно, сегодня на рынке сельхозтехники очень много предложений и вариантов, но важно сделать правильный выбор соотношения комплектации, цены, качества, оперативности сервисного обслуживания. Как специалиста меня привлекает то, что ежегодно на рынке появляются довольно серьезные в техническом плане решения со стороны конструкторов «Гомсельмаша», которые приемлемы для наших условий выращивания зерновых культур. Гибридная система модели ПАЛЕССЕ GS3219 – новинка для нашего региона и пока не имеет аналогов», – сказал замминистра.

По словам генерального директора «Агроцентра» Сергея Твердохлеба, вопрос замены комбайнового парка важен с точки зрения того, что в последние годы хозяйства эффективно работают над повышением урожайности, соответственно нужны более мощные уборочные комбайны. Учитывая эти объективные потребности аграриев, компании-изготовители разрабатывают все более совершенные модели.

«Новый комбайн подходит для использования в хозяйствах, имеющих большие площади сева зерновых, так как это высокопроизводительная машина», – отметил он