Профицит республиканского бюджета за январь-октябрь 2019 года сформирован в размере 3,71 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за десять месяцев сложились в сумме 45,4 млрд. рублей, или 86,1% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 20,56 млрд. рублей, или 85,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 9,9 млрд. рублей, или 85,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 3,2 млрд. рублей, или 77,1%. Акцизы поступили в сумме 2,3 млрд. рублей, или 89,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,9 млрд. рублей, или 88,3%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 12,99 млрд. рублей, или 86,3% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 45,1 млн. рублей, или 107,4%, Фонд гражданской авиации – 36,9 млн. рублей, или 141,9%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,38 млн. рублей, или 95,0%. По состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 173,9 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2019 года составили 40,4 млрд. рублей, или 78,9% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 16,85 млрд. рублей, или 74,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,6 млрд. рублей (68,0%), на финансирование национальной экономики – 4,5 млрд. рублей (79,2%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,7 млрд. рублей (77,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 12,92 млрд. рублей (87,1%), Фонда универсального обслуживания 13,2 млн. рублей (17,9%), Фонда гражданской авиации – 22,7 млн. рублей (87,3%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,19 млн. рублей (47,5%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2019 года сложился в сумме 5,0 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,07 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 31,9 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 14,2 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,19 млн. рублей.