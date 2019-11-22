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ЭКОНОМИКА РБ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В БЕЛАРУСИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ С 20 ДЕКАБРЯ
15:48 29.11.2019
Елочные базары в Беларуси начнут работать с 20 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерстве лесного хозяйства, точки продаж будут открыты во всех регионах. Купить новогодние деревья можно будет и в лесничествах.
Чтобы удивить и порадовать покупателей, отдельные лесхозы подготовили необычные предложения. К примеру, в Гродно в нынешнем году впервые будут продавать сибирскую ель
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