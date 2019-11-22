Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего учредителя и директора одной из коммерческих фирм в Бобруйске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, обвиняемый под предлогом поставки пиломатериалов в адрес азербайджанской и российской фирм завладел деньгами организаций в размере 54 тыс. рублей. В действительности, обвиняемый не имел в наличии и не намеревался приобрести в дальнейшем пиломатериалы, а перечисленной в полном объеме предоплатой распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в июне 2018 года обвиняемый заключил договор с индивидуальным предпринимателем о приобретении необрезной доски на условиях 100% предоплаты. С целью демонстрации своей платежеспособности, он перечислил меньшую часть необходимой суммы. После чего, воспользовавшись тем, что индивидуальный предприниматель доверила ему лично контролировать изготовление необрезной доски, умышленно отгрузил в два раза больше пиломатериалов на общую сумму более 9 тыс. рублей, которую не намеревался перечислять.

Согласно материалам уголовного дела, в продолжение своей противоправной деятельности в октябре 2018 года обвиняемый заключил договор с директором коммерческой организации о предоставлении услуг по распиловке леса, не обладая для этого необходимыми техническими возможностями. За оказание услуги организация перечислила предоплату в сумме 6,5 тыс. рублей, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению.

Всего с февраля по октябрь 2018 года обвиняемый путем обмана завладел денежными средствами и товарно-материальными ценностями юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму более 68 тыс. рублей. Для демонстрации своих якобы неограниченных возможностей по поставке пиломатериалов высокого качества в любом количестве, оказанию услуг по деревообработке, он приходил на предприятия и делал фотографии, которые в последующем отправлял заказчикам, убеждая их в том, что является руководителем данных организаций.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый ранее неоднократно судим за мошенничество. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.