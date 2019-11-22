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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «ДЕТСКИЙ МИР» ОТКРЫЛА НОВЫЙ МАГАЗИН В БЕЛАРУСИ
15:16 29.11.2019
Группа компаний «Детский мир», крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, входящий в Группу АФК «Система», открыла новый магазин в Беларуси.
Как сообщает сайт компании, седьмой магазин «Детмир» открылся в Молодечно, в ТЦ «Спутник»(ул. Великий гостинец, 67А).
Площадь магазина около 900 кв. метров.
В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от рождения до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.
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