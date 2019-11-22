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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ В МОРСКОМ КОНТЕЙНЕРЕ СПРЯТАННЫЕ 20 ТОНН ГРУШ НА ПОЧТИ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
14:43 29.11.2019

За смонтированной в морском контейнере кустарным способом дверью витебские таможенники обнаружили 20 тонн свежих груш. Сокрыв от таможенного контроля плодовую продукцию, российская фирма-перевозчик намеревалась незаконно экспортировать ее в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, автомобиль VOLVO с морским контейнером был остановлен в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы.

Водитель сказал таможенникам, что его транспортное средство порожнее: в контейнере не перевозились какие-либо товары. Таможенный досмотр слова водителя-экспедитора не подтвердил: при открытии грузового отсека обнаружена минеральная вата, прикрывавшая смонтированную дверь, за которой были спрятаны 20 тонн свежих груш.

У водителя не оказалось ни товаросопроводительных документов, ни фитосанитарного сертификата на груши. Стоимость товаров составила 14,5 тыс. рублей.

По факту нарушения законодательства Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на водителя в размере до 30 базовых величин, на перевозчика – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Следует отметить, что подобным образом намереваются ввезти груши в Россию через территорию Беларуси уже в четвертый раз за последних два месяца. Предыдущие три попытки были выявлены сотрудниками Оперативной таможни.
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