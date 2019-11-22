Национальная экспозиция Беларуси 28 ноября начала работу на Международной специализированной выставке материалов и технологий промышленного производства, машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники и инструментов Tech Industry, которая проходит 28-30 ноября в Риге (Латвия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга, который выступил организатором экспозиции, белорусские предприятия уже в третий раз подряд стали участниками Tech Industry. В этом году в составе национальной экспозиции представлены ОАО «Могилевский металлургический завод», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО Станкозавод «Красный борец», ОАО «Минский подшипниковый завод», предприятия концерна «Белнефтехим», а также ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», СЭЗ «Гомель-Ратон» и другие.

Впервые в Национальной экспозиции принимают участие Министерство образования Беларуси, Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси.

28 ноября состоится белорусско-латвийский форум. Мероприятие пройдет при поддержке посольства Беларуси в Латвии и Общества содействия латвийско-белорусским экономическим связям (Латвия).

В рамках работы Национальной экспозиции и форума будут представлены достижения и новейшие разработки в области металлургии, литейного производства, машиностроения, металлообработки, а также строительной и нефтегазовой промышленности нашей страны.