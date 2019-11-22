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ЭКОНОМИКА РБ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА СОКРЫТИЕ БАНКРОТСТВА ВОЗБУЖДЕНО В ОТНОШЕНИИ ДИРЕКТОРА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ
14:06 29.11.2019
В отношении директора общества с дополнительной ответственностью из Оршанского района возбуждено уголовное дело за сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) своей фирмы, что повлекло причинение кредиторам ущерба в крупном размере. Такой факт выявили работники Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Витебской области при проведении проверке коммерческой фирмы по оптовой торговле продуктами питания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор устойчиво неплатежеспособной коммерческой организации в марте 2014 года не подал в течение установленного законодательством месячного срока заявление в суд о ее экономической несостоятельности, не представил информацию о долгах предприятия при его ликвидации.
В результате ликвидации коммерческой структуры без проведения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, кредиторам причинен ущерб на общую сумму более 55 тыс. рублей. Среди кредиторов, пострадавших от незаконных действий должностного лица ОДО, – госпредприятие (ущерб превысил 50 тыс. рублей) и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (свыше 4,5 тыс. рублей).
По факту сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) в отношении директора ОДО возбуждено уголовное дело по ст. 239 Уголовного кодекса.
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