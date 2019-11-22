В отношении директора общества с дополнительной ответственностью из Оршанского района возбуждено уголовное дело за сокрытие экономической несостоятельности (банкротства) своей фирмы, что повлекло причинение кредиторам ущерба в крупном размере. Такой факт выявили работники Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Витебской области при проведении проверке коммерческой фирмы по оптовой торговле продуктами питания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор устойчиво неплатежеспособной коммерческой организации в марте 2014 года не подал в течение установленного законодательством месячного срока заявление в суд о ее экономической несостоятельности, не представил информацию о долгах предприятия при его ликвидации.

В результате ликвидации коммерческой структуры без проведения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, кредиторам причинен ущерб на общую сумму более 55 тыс. рублей. Среди кредиторов, пострадавших от незаконных действий должностного лица ОДО, – госпредприятие (ущерб превысил 50 тыс. рублей) и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (свыше 4,5 тыс. рублей).

По факту сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) в отношении директора ОДО возбуждено уголовное дело по ст. 239 Уголовного кодекса.