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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПОСТАВИТ 125 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ ВО ВЬЕТНАМ
13:55 29.11.2019
ОАО «МАЗ» и компания «МАЗ-АЗИЯ» (Вьетнам) пописали контракт, по которому в адрес совместного предприятия будет осуществлена поставка 125 единиц специальной техники МАЗ. Документ подписан в рамках визита генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича во Вьетнам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первая крупная поставка автотехники МАЗ в адрес государственных структур Вьетнама. До этого Минский автомобильный завод успешно реализовывал на территории Вьетнама пассажирскую и грузовую технику, пользующуюся высоким спросом на данном рынке.
Все автомобили будут поставлены в течение первого полугодия наступающего года. Тропическое исполнение автотехники позволяет использовать ее в сложных климатических условиях Вьетнама.
Помимо поставок автотехники во Вьетнам, Минский автомобильный завод активно занимается развитием сервисного обслуживания на данной территории и созданием современных сервисных центров.
Кроме того, учитывая тот факт, что в конце сентября в Ханое открылось совместное сборочное производство грузовой техники производительностью до 3000 грузовиков в год, конкурентоспособность техники МАЗ в данном регионе обеспечена полностью. Тем более, что в будущем модельный ряд выпускаемой техники будет расширяться и корректироваться с учетом потребностей рынка.
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