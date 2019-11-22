ОАО «МАЗ» и компания «МАЗ-АЗИЯ» (Вьетнам) пописали контракт, по которому в адрес совместного предприятия будет осуществлена поставка 125 единиц специальной техники МАЗ. Документ подписан в рамках визита генерального директора ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерия Иванковича во Вьетнам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первая крупная поставка автотехники МАЗ в адрес государственных структур Вьетнама. До этого Минский автомобильный завод успешно реализовывал на территории Вьетнама пассажирскую и грузовую технику, пользующуюся высоким спросом на данном рынке.

Все автомобили будут поставлены в течение первого полугодия наступающего года. Тропическое исполнение автотехники позволяет использовать ее в сложных климатических условиях Вьетнама.

Помимо поставок автотехники во Вьетнам, Минский автомобильный завод активно занимается развитием сервисного обслуживания на данной территории и созданием современных сервисных центров.

Кроме того, учитывая тот факт, что в конце сентября в Ханое открылось совместное сборочное производство грузовой техники производительностью до 3000 грузовиков в год, конкурентоспособность техники МАЗ в данном регионе обеспечена полностью. Тем более, что в будущем модельный ряд выпускаемой техники будет расширяться и корректироваться с учетом потребностей рынка.