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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК БЖД 3 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
13:41 29.11.2019
3 декабря начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов проведет личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, личный прием во вторник состоится с 13:30 до 17:00
Предварительная запись на прием осуществляется до 15:00 2 декабря 2019 года по будням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону +375 (17) 225-40-09.
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