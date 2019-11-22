ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК БЖД 3 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

13:41 29.11.2019 3 декабря начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов проведет личный прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц. Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, личный прием во вторник состоится с 13:30 до 17:00 Предварительная запись на прием осуществляется до 15:00 2 декабря 2019 года по будням с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по телефону +375 (17) 225-40-09.