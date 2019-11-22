ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 4,1 МЛН РУБЛЕЙ

13:12 29.11.2019 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-октябрь 2019 года составила 4,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, это 0,3% удельного веса в доходах бюджета. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).