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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 4,1 МЛН РУБЛЕЙ
13:12 29.11.2019
В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-октябрь 2019 года составила 4,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, это 0,3% удельного веса в доходах бюджета.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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