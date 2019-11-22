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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «МИЛАВИЦА» ВЫПУСТИЛА СЕРИЮ ЭКОБЕЛЬЯ
12:58 29.11.2019

Первый опыт СП ЗАО «Милавица» по выпуску экологического белья оказался успешным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за месяц после показа, который прошел в Минске, партнеры белорусского производителя заказали уже более 24 тыс. единиц продукции.

Как пояснила маркетолог СП ЗАО «Милавица» Дарья Лозовик, экологическая тема усиливается сегодня во всем мире. Моду и даже такой специфический товар как женское белье, она тоже не обошла стороной.

«До недавнего времени просто модное веяние eco-friendly переросло в нечто большее, серьезное и осознанное. Людей действительно заботят проблемы загрязнения окружающей среды. Более того, люди готовы переходить от мыслей к реальным действиям: сортировка мусора, отказ от пакетов в супермаркетах, использование термокружек вместо стаканчиков в точках take-away. Безусловно, эти мысли и действия становятся политикой больших брендов. Ведь все больше компаний начинают использовать в производстве своего продукта переработанные материалы. «Милавица» не могла оставаться в стороне от этой тенденции, поэтому в октябре представила в линейке белья «Акцент» серию Future, которая выполнена из переработанного кружевного полотна. По качеству кружевное полотно, изготовленное из таких нитей, ничуть не хуже обычного, но оно еще несет большую социальную и этическую составляющую. Реакция наших партнеров была положительной, практически сразу же пошли заказы», - рассказала Д. Лозовик.

За месяц, прошедший после показала, партнеры «Милавицы» заказали более 24 тыс. единиц белья серии Future. Основным заказчиком стала Россия, которая сегодня является главным рынком сбыта для белорусской продукции. Но и остальные страны также не остались в стороне. Заказы продолжают поступать, и «Милавица» уже начала отшивать первые партии. В продаже экологическое белье белорусского производства появится во второй половине 2020 года.

«Являясь одним из ведущих мировых производителей белья, «Милавица» просто не могла оставаться в стороне от экологической проблематики. Сегодня людям мало просто покупать красивые и качественные вещи, им еще нужно понимать, как это влияет на окружающую среду. Я очень рад, что первый опыт «Милавицы» по выпуску экологического белья оказался успешным. Наши партнеры уверены, что серия Future будет очень популярна у молодой аудитории, поэтому сразу же начали делать предзаказы. Теперь осталось только дождаться, как пойдут продажи непосредственно потребителям», - отметил генеральный директор СП ЗАО «Милавица» Михаил Ющенко.
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