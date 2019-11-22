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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 2,0%, ВНУТРЕННИЙ – НА 2,5%
12:25 29.11.2019
Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2019 года составил 42,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,7 млрд. рублей, или на 5,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 16,6 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.
В январе-октябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 923,0 млн. долларов США: 601,8 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 79,3 млн. долларов США – МБРР; 62,8 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 28,6 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2019 года составило 1 322,8 млн. долларов США: 563,3 млн. долларов США – правительство РФ; 414,4 млн. долларов США – банки Китая; 264,8 млн. долларов США – ЕФСР; 77,9 млн. долларов США – МБРР; 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2019 года составил 8,7 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,5%.
За январь-октябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 771,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 551,4 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
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