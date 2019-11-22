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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 7600 ГА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР БЕЛАРУСИ ОБРАБОТАНО ЗАЩИТНЫМИ БИОТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
11:57 29.11.2019

Лесохозяйственные учреждения Министерства лесного хозяйства Беларуси завершили работы по защите лесных культур от повреждений дикими копытными животными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Беллесозащита», в текущем году лесхозами было закуплено биотехнических средств для защиты лесных культур от диких копытных животных в общем количестве 55,3 тонны. При плане по Минлесхозу в 5658 га, было обработано лесных культур на площади 7636 га, в том числе Гомельским ГПЛХО – 2169 га, Минским ГПЛХО – 1578 га, Гродненским ГПЛХО – 1180 га, Могилевским ГПЛХО – 1351 га, Витебским ГПЛХО – 753 га, Брестским ГПЛХО – 605 га.

Для защиты лесных культур использовались препарат белорусского производства ВД-АК101 PROTECT и «ЦЕРВАКОЛ ЭКСТРА».
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