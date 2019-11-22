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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫДАЛО ГОССТАНДАРТУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАВНОГО ПРАВА ПОВЕРКИ ТАХОГРАФОВ
11:55 29.11.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли 21 ноября выдало Государственному комитету по стандартизации Беларуси предупреждение №07-01-05/1085К о предоставлении равного права поверки тахографов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, в результате расследования МАРТ установило, что хозяйствующие субъекты при обращении в Госстандарт по вопросу выдачи разрешения на поверку тахографов получали необоснованный отказ на основании того, что данная услуга в полной мере оказывается территориальными центрами стандартизации, метрологии и сертификации и выдача такого разрешения является нецелесообразной.
Для выполнения предупреждения Госстандарту необходимо разработать и принять критерии (экономического, технического, технологического, иного характера), на основании которых будет определяться возможность предоставления (либо отказа в предоставлении) права поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере законодательной метрологии, аккредитованным поверочным лабораториям юридических лиц. Такие критерии должны быть исполнимы хозяйствующими субъектами.
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