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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАН МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ВЫСТАВОЧНОЙ, ЯРМАРОЧНОЙ И КОНГРЕССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛАРУСИ
11:48 29.11.2019
Постановлением Совета министров № 806 от 27 ноября 2019 года создан Межведомственный совет по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, совет является постоянно действующим консультативным органом, осуществляющим координацию указанной деятельности, рассмотрение вопросов ее развития, а также взаимодействия государственных органов, иных организаций в данной области.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Организационное и информационное обеспечение его деятельности возложено на Белорусскую торгово-промышленную палату.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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