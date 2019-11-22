Постановлением Совета министров № 806 от 27 ноября 2019 года создан Межведомственный совет по вопросам выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Беларуси во главе с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, совет является постоянно действующим консультативным органом, осуществляющим координацию указанной деятельности, рассмотрение вопросов ее развития, а также взаимодействия государственных органов, иных организаций в данной области.

Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Организационное и информационное обеспечение его деятельности возложено на Белорусскую торгово-промышленную палату.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.