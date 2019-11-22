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ЭКОНОМИКА РБ
«СВІТАНАК» ПРЕЗЕНТОВАЛ КОЛЛЕКЦИЮ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ СЕЗОНА «ВЕСНА-ЛЕТО 2020»
10:48 29.11.2019
ОАО «Світанак» презентовало в Жодино коллекцию одежды для всей семьи сезона «Весна-лето 2020».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», особый интерес вызвала новая коллекция с принтами «Звездных Войн» и MARVEL: джемперы для детей и подростков, мужчин и женщин. Выпуск трендовой коллекции запланирован на февраль-март 2020 года.
Руководство предприятия подвело итоги конкурса по продаже изделий линейки «Дисней». Лучшими стали среди российских покупателей – компания «Мегастор» (Москва), среди белорусских – «ЦУМ Минск» и фирменный магазин №7 ОАО «Світанак» (Барановичи).
Напомним, в начале февраля 2018 года «Свiтанак» подписал контракт с компанией Disney и начал разработку оригинального детского ассортимента. «Уолт Дисней Компани СНГ» является лицензиаром №1 на российском рынке. Компания лицензирует героев Disney, Disney/Pixar, Звездные Войны и MARVEL на территории России и стран СНГ.
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