В Министерстве иностранных дел 27-28 ноября прошел национальный семинар «Механизмы разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации», организованный МИД совместно с секретариатом ВТО и представительством ПРООН в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, всего в семинаре приняло участие более 60 представителей белорусских государственных органов, академических учреждений и юридических компаний.

Открывая семинар, заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко подчеркнул его актуальность и практическую направленность в контексте намерений Беларуси присоединиться к ВТО в ближайшем будущем, отметил необходимость заблаговременного укрепления национального потенциала Беларуси в сфере права ВТО и механизмов разрешения споров.

В ходе семинара докладчики представили обзор процесса урегулирования споров в ВТО. Была рассмотрена актуальная практика Органа по разрешению споров на примере дел с участием ряда стран-членов ЕАЭС, а также Украины, Китая, США, Европейского союза.

Кроме того, состоялись интерактивные практические занятия, что позволило участникам семинара применить полученные знания и обсудить сложные вопросы в формате экспертного диалога.