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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЯД ПРОДУКТОВ ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ С НАЧАЛА ГОДА ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ ЦЕН – МОНИТОРИНГ ФПБ
10:15 29.11.2019

На ряд продуктов ежедневного потребления с начала года отмечается рост цен. Об этом свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга цен, озвученные во время заседания экспертного совета по вопросам цен и тарифов.

Так, по сравнению с ценами декабря 2018 года выросли цены на молоко, кисломолочные продукты, масло животное, муку пшеничную, на пшенную, гречневую и овсяную крупы, фрукты и другие.

Вместе с тем по ряду позиций зафиксировано некоторое снижение цен, например, на свинину, субпродукты, макаронные изделия.

Выявляя опережающий рост цен на те или иные продукты питания, Федерация профсоюзов проводит анализ ценообразования по всей цепочке – от производителя до розничных сетей.

«При этом мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры», – подчеркнула заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич.

В качестве примера такой работы заместитель председателя ФПБ привела ситуацию с ценами на плодоовощную продукцию.

Напомним, что профсоюзный мониторинг зафиксировал весной 2019 года значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель. Чтобы такая ситуация не повторялась, по инициативе Федерации профсоюзов представители 55 крестьянских (фермерских) хозяйств из всех регионов страны, а также торговых сетей и госорганов (МАРТ и Минсельхозпрода) в конце октября встретились на профсоюзной площадке и открыто обсудили проблемы взаимодействия.

Встреча в таком формате позволила услышать точку зрения каждой из сторон. Именно такое межведомственное взаимодействие позволит оперативно выработать взаимовыгодные предложения по недопущению в дальнейшем подобного роста цен на плодоовощную продукцию. Все поднятые участниками встречи вопросы Федерация профсоюзов направила в правительство, сообщает сайт ФПБ.
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