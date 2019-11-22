ЭКОНОМИКА РБ

БВФБ ОТРИЦАЕТ СВОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ FOREX EXPO BELARUS

09:40 29.11.2019 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) отрицает свое участие в организации и проведении конференции Forex Expo Belarus. «ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сообщает, что распространяемая в интернете информация об участии биржи и Национального форекс-центра в организации и проведении конференции Forex Expo Belarus не соответствует действительности», - говорится в сообщении биржи.