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ЭКОНОМИКА РБ
БВФБ ОТРИЦАЕТ СВОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ FOREX EXPO BELARUS
09:40 29.11.2019
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) отрицает свое участие в организации и проведении конференции Forex Expo Belarus.
«ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» сообщает, что распространяемая в интернете информация об участии биржи и Национального форекс-центра в организации и проведении конференции Forex Expo Belarus не соответствует действительности», - говорится в сообщении биржи.
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