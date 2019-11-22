ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОТРАСЛЕВОГО СОЮЗА

09:27 29.11.2019 Конференция Телекоммуникационного отраслевого союза «Телекоммуникации в Беларуси» прошла 28 ноября в Минске. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли, законодательного регулирования деятельности поставщиков услуг электросвязи и OTT-сервисов. В рамках конференции состоялись презентации телепрограмм. В конференции приняли участие операторы электросвязи, представители профильных министерств и ведомств, в том числе Министерства информации. Также участие в работе конференции приняли представители профессиональных ассоциаций Литвы, Польши и Украины.