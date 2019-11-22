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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОТРАСЛЕВОГО СОЮЗА
09:27 29.11.2019
Конференция Телекоммуникационного отраслевого союза «Телекоммуникации в Беларуси» прошла 28 ноября в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве информации, эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли, законодательного регулирования деятельности поставщиков услуг электросвязи и OTT-сервисов.
В рамках конференции состоялись презентации телепрограмм.
В конференции приняли участие операторы электросвязи, представители профильных министерств и ведомств, в том числе Министерства информации. Также участие в работе конференции приняли представители профессиональных ассоциаций Литвы, Польши и Украины.
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