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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ ДНЕПРОВСКОЕ» РАССЧИТЫВАЕТ СЭКОНОМИТЬ ЗА ГОД БОЛЕЕ 220 ТОНН У.Т. ЗА СЧЕТ ЗАМЕНЫ ДРОБИЛКИ ТОРФА
17:54 28.11.2019

На ОАО «Торфопредприятие Днепровское» вопрос энергосбережения решается путем установки современного энергосберегающего оборудования, усовершенствованием существующих технологических процессов добычи и переработки торфа. Из года в год предприятие оснащается новейшим оборудованием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, так, суммарная экономия ТЭР за 2014-2018 гг. составила 1911 т у.т., или 22% от энергопотребления (СПТЭР) 2018 года. К концу 2019 года планируется завершить работы по внедрению такого мероприятия, как «Замена дробилки торфа подготовительного отделения БРЦ на более эффективную».

До замены дробилки подготовка торфа для брикетирования велась на линии, состоящей из сепаратора, двух последовательных дробилок ДМТ и дискового грохота. При проходе через сепаратор в отсев удалялся корч и комки торфа, диаметром более 8 см, которые являлись неиспользуемыми отходами и утилизировались. Объем образования отходов составлял – 660 тонн в год.

В рамках реконструкции БРЦ демонтирован дисковый грохот и две дробилки. Вместо них установлена «Дробилка молотковая однороторная ДРО-577-30», мелющий агрегат которой способен перемалывать корч и крупные комки торфа без образования отходов, что повышает эффективность переработки сырья. Частично производимый торфобрикет в дальнейшем используется на собственном теплоисточнике предприятия.

Условно годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 224,4 т у.т, а затраченные средства планируется окупить уже через полгода, что свидетельствует о высокой энергоэффективности мероприятия.
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