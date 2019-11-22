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ЭКОНОМИКА РБ


МОЗЫРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЗАВЕРШИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДСТАНЦИИ «КАЛИНКОВИЧИ»
16:18 28.11.2019

В филиале «Мозырские электрические сети» завершена 2-я очередь реконструкции ПС-110 кВ «Калинковичи».

Как сообщает РУП «Гомельэнерго», проект данной реконструкции реализован на 100%, в ходе которой была произведена замена двух силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на новые трансформаторы 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА ТТДТН-25000/110-У1 производства ЧАО «Запорожтрансформатор». В цепях силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 заменены масляные выключатели 110 кВ на элегазовые HEAG LW36ABEL-126/3150/40, установлены трансформаторы тока 110 кВ ТФМ-110-II-1У1 производства ОАО «Электрозавод» с ограничителями перенапряжения 110 кВ ОПН-П/ЗЭУ-110/60/10/760 производства АО «Завод энергозащитных устройств». Также были заменены устаревшие ячейки КРУН-10 кВ на новые КРУ-10 кВ с вакуумными выключателями, для размещения которых смонтировано новое закрытое распредустройство (ЗРУ).

26 ноября 2019 года ПС-110 кВ «Калинковичи» полностью и успешно включена в работу.

Проведенная реконструкция обеспечила надежное электроснабжение строящейся и проектируемой жилой застройки микрорайона «Ситня» в Калинковичах.

Проектно-сметная документация на данный объект изготовлена РУП «Белэнергосетьпроект», реализацию проекта осуществило ОАО «Электроцентрмонтаж».
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