В 2016 году – первом полугодии 2019 года объем выпуска научно-технической продукции в рамках госпрограмм достиг 15 млрд рублей, в том числе экспортировано товаров на 664 млн рублей. Такие цифры озвучил сегодня на совместном заседании Президиума Национальной академии наук Беларуси и коллегии Государственного комитета по науке и технологиям председатель ГКНТ Александр Шумилин.

По его словам, в отчетном периоде выполнялась 31 научно-техническая программа, включающая 920 заданий. Наибольшее количество заданий выполнялось Минздравом (более 320 заданий), НАН Беларуси (более 240 заданий), Минпромом (более 140 заданий). В результате до стадии практического применения доведено более 2800 новшеств, получено 273 охранных документа на результаты научно-технической деятельности. Наибольшее количество новшеств у Минобразования – 52% от всех новшеств по программам, НАН Беларуси – 26%, Минздрава – 12%, Минпрома – 5%. К слову, по полезным моделям Беларусь занимает 10-е место в Глобальном индексе инноваций за 2019 год.

Александр Шумилин рассказал, что за данный период в рамках научно-технических программ создано 10 новых производств, модернизировано на основе внедрения передовых технологий 26 действующих производств. В частности, на БЕЛАЗе организовано производство и реализовано на экспорт в Россию, ЮАР и Вьетнам 284 карьерных самосвала грузоподъемностью 90 тонн с электромеханической трансмиссией и 24 единицы карьерных самосвалов грузоподъемностью 60 тонн с гидромеханической трансмиссией. На Белкоммунмаше разработан и освоен в производстве модельный ряд пассажирских электробусов. На МТЗ освоен выпуск тракторов мощностью 42 и 60 л.с., предназначенных для выполнения транспортных и сельскохозяйственных работ в зонах влажного тропического и сухого тропического климата для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. На Гомсельмаше выпущено 69 единиц самоходных зерноуборочных комбайнов с роторным соломосепаратором.

В Академии наук разработан программный комплекс управления оборудованием контроля критических размеров на базе систем машинного зрения для внедрения в ОАО «КБТМ-ОМО». В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии разработаны наборы реагентов для генной диагностики кишечных вирусных инфекций, которые поставлены в организации здравоохранения республики. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Александрова разработана технология популяционного скрининга рака молочной железы и начато ее внедрение в 6-й, 13-й, 30-й городских и 34-й центральной районной поликлиниках Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГКНТ, для успешного завершения пятилетки госзаказчикам научно-технических программ в 2020 году необходимо завершить порядка 250 оставшихся заданий. Среди которых такие знаковые работы, как производство низкопольного автобуса третьего поколения на «МАЗе», протеза клапанов сердца с деталями из титановых сплавов с улучшенными триботехническими свойствами на заводе «Электромаш», станции для зарядки аккумуляторов электромобилей на «Витязе», противоопухолевого лекарственного средства для лечения больных раком желудка в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, облачной интеллектуальной информационной системы мониторинга и управления дорожным движением в «Связьинвесте».

Коэффициент эффективности по научно-техническим программам составил 5,7, что подтверждает их результативность и эффективность.