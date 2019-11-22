В Минской области от телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков, пострадало около 150 человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Минского облисполкома, в Беларуси распространился так называемый вишинг. Это вид криминального промысла, когда в результате телефонных переговоров якобы с сотрудником банка, владельцы банковских счетов добровольно расстаются с конфиденциальными данными, а следом – платятся крупными списаниями с пластиковых карт.

«Как правило, звонки поступают в такое время суток утром или вечером, когда бдительность людей притуплена. Злоумышленники представляются службой безопасности банка и сообщают, что ведут финансовый мониторинг. И только что якобы поступила заявка на оформление крупного кредита или перевода внушительной суммы на электронный кошелек со счета клиента. Людям такие предлоги кажутся вполне убедительными. На такую обработку уходит 3-4 минуты, за которые граждане передают мошенникам паспортные данные, номера банковских карточек, смс-коды, которые поступают на телефон во время совершения онлайн-операций. В Солигорске мужчина расстался с 21 тысячей долларов, которые хранил после продажи квартиры. Что характерно, они с супругой вели разговор с «банкирами» по громкой связи. В конце они уже поняли, что беседуют уже около часа с интернет-мошенниками, но деньги уже успели списать», – рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома Дмитрий Дудков.

Звонки, как правило, поступают из стран СНГ. Посредством IP-телефонии мошенникам удается шифровать исходящий номер или отображать как реально действующий белорусских банков. В Жодино всего за сутки жертвами преступников стали шесть горожан. Все они лишились от 800 до 8000 рублей.

Жителю Молодечно звонки с российских номеров вначале поступали по Вайберу. И он их всячески избегал. А затем все же ответил на неизвестный белорусский звонок. Во время разговора он передал «представителю банка» персональные данные. А когда связь оборвалась, узнал – с банковского счета списано 949 рублей.

«Хотелось бы предупредить людей – ни при каких условиях не сообщать по телефону, в мессенджерах и социальных сетях персональные сведения (данные паспорта), а также коды финансовых операций или номера банковских карточек. Сейчас, к слову, у мошенников новая уловка: якобы банк проводит розыгрыш в социальных сетях, и чтобы получить бонус в виде денежной премии достаточно зарегистрироваться. Наиболее уязвимы для мошенников пожилые люди. Таким образом, в Молодечно пара пенсионеров лишилась 300 рублей. Деньги, как правило, уходят на иностранные счета, подвергаются конвертациям и растворяются в виртуальной валюте. Так что вернуть их владельцу крайне проблематично», – отметил Д. Дудков.

Несколько лет назад волна вишинга накрыла Россию. Для убедительности и правдоподобности нередко злоумышленники могут использовать шум работающего контакт-центра. Управление защиты информации Национального банка напоминает, что в случаи передачи третьим лицам банковских сведений клиент сам нарушает правила договора. В случаи, если реквизиты стали известны посторонним следует незамедлительно блокировать карточку и обратиться в правоохранительные органы.